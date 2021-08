Gkay é chamada de ‘feia’ na web e desabafa: ‘Me acho um monstro’

Gessica Kayane, a Gkay, foi ao Twitter na madrugada desta sexta-feira (6) para desabafar após ter sido chamada de “feia” por um usuário do Tik Tok. A famosa lamentou a postura de alguns internautas que criticam sua aparência e confidenciou que isso afeta a sua autoestima.

A influenciadora digital começou compartilhando uma imagem de um vídeo em que exibe fotos de artistas que, para ele, são consideradas feiras. “Para vocês terem ideia criaram uma trend, sim, gente: uma trend no TikTok dizendo ‘famosas que são feias e ninguém fala’. E a primeira da lista era sempre eu. Aí vocês querem que eu me sinta como? Vendo milhões de likes e comentários lá todo mundo concordando e aplaudindo”, iniciou ela.

Na sequência, ela publicou um trecho do conteúdo e reclamou: “Sem falar nas outras meninas que também estão nesses vídeos e provavelmente viram essas merdas”.

Por fim, Gkay ainda falou sobre quanto os comentários negativos afetam seu psicológico. “Na verdade, antes eu me achava bem bonita, mas depois de ler tanto que eu era ‘feia’, ‘horrorosa’ e etc… Hoje, eu me acho um monstro, é isso”, completou ela.

Veja: