Gleici Damasceno perde ação contra dentista que fez sua harmonização facial

Gleici Damasceno perdeu uma ação que abriu contra a dentista Nayane Pacheco, responsável pela realização da sua harmonização facial no ano passado. No processo, a ex-BBB pedia uma indenização de R$ 80 mil por danos morais e uso indevido de imagem, após a profissional divulgar o resultado do procedimento em suas redes sociais.

Porém, segundo o ., a Justiça não aceitou as solicitações da jovem e ainda a obrigou a pagar R$ 8 mil à dentista.

“Os elementos de prova constantes dos autos demonstram que o procedimento estético foi realizado em troca da possibilidade de utilização, pela ré Nayane, da imagem da autora, tanto que não houve pagamento em dinheiro, não se podendo cogitar de um procedimento estético gratuito. Como é comum nas redes sociais, a autora realizou acordo com a ré Nayane por meio do qual esta realizaria o procedimento estético e, em troca, aquela pagaria pelo procedimento através de publicidade em sua conta no Instagram. Ainda que verbal, trata-se de um contrato”, avaliou o juiz.

Sobre as acusações de que Nayane seria a responsável pelas inúmeras críticas que ela recebeu após fazer a cirurgia plástica em seu nariz, o magistrado pontuou que, por se autodenominar pessoa pública, Gleici está sujeita a todos os tipos de comentários por parte dos internautas.