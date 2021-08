Globo abre matrículas para programa de estágio para estudantes de qualquer área

A Globo está com inscrições abertas, até o dia 5 de setembro, para estudantes dos ensinos técnico e superior. As vagas disponibilizadas pela companhia são para as áreas de criação, produção de conteúdo, desenvolvimento de software, ciência de dados, UX, transmissão e sistemas, financeiro, jurídico, recursos humanos, entre outros. Inicialmente, os candidatos selecionados poderão trabalhar remotamente, mas é importante que se tenha disponibilidade para atuar também no modelo híbrido, sendo parte presencial e parte remotamente.



Podem se inscrever estudantes de graduação de qualquer área, com formação prevista entre dezembro de 2022 e julho de 2024. Já os estudantes do ensino técnico, podem concorrer se estiverem cursando Eletrônica, Eletrotécnica, Mecatrônica, Segurança do Trabalho, Telecomunicações ou outros cursos de tecnologia, com, no mínimo, um ano para a formatura – ou já ter concluído, mas ainda possuir vínculo com a escola.

As oportunidades são destinadas para as cidades do Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Recife (PE), Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS) e Brasília (DF) e, a carga horária diária são de seis horas.



Para participar do processo seletivo, 100% remoto, basta acessar https://trabalheconosco.vagas.com.br/estagiar-globo e preencher a plataforma com o perfil atualizado. As próximas fases contam com uma etapa online e uma entrevista virtual.



Etapas do processo:

1. Se cadastrar e montar o seu perfil com todas as informações atualizadas e bem descritas em trabalheconosco.vagas.com.br/estagio-globo;

2. Cumprir a trilha on-line proposta na plataforma;

3. As entrevistas serão on-line e poderão acontecer até novembro/2021. Para saber mais sobre como é #EstarNaGlobo, acesse Vem Pra Globo, no Instagram, e Globo, no LinkedIn.