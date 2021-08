Glória Menezes é homenageada por Claudia Raia, veja foto

Na foto compartilhada, a viúva de Tarcísio Meira aparece segurando um cartaz escrito “Parabéns por esta vitória” e cercada de funcionários do hospital, que seguravam balões coloridos. Ainda na publicação, Claudia comentou: “Glorinha, você é uma guerreira, mulher forte, corajosa! Estamos de mãos dadas com você! Nós te amamos”, disse a atriz em seus stories.

Gloria Menezes, de 86 anos, teve alta hospitalar nesta segunda-feira (16) e na saída do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, ela foi homenageada pelos funcionários. A comemoração foi mostrada pela atriz Claudia Raia em uma rede social.

Nesta tarde, a alta hospitalar de Glória Menezes foi confirmada pelo perfil da atriz no Instagram. “É com imensa alegria que comunico a alta hospitalar da nossa amada Glória do hospital Albert Einstein, nesta tarde. Glória seguirá aos cuidados dos seus filhos e familiares. A todos que oraram e mandaram boas energias, nossa eterna gratidão. Vamos continuar em orações. Que Deus abençoe!”, diz a conta da veterana.