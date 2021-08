Gloria Pires e Whindersson Nunes gravam filme juntos

O humorista e youtuber também exaltou a parceria profissional em sua conta no Twitter. “Finalmente posso contar que vou ser filho da Gloria Pires num filme. Ela não é mãe do Fiuk, viu? Eu perguntei”, brincou Whindersson, em referência a um vídeo publicado por Glória durante a última edição do “Big Brother Brasil”.

Recentemente, Gloria Pires gravou o filme “Vovó ninja”, de Bruno Barreto, ainda sem previsão de estreia. Na comédia rodada em Santana do Parnaíba, em São Paulo, a atriz é Arlete, uma mulher que recebe a visita dos três netos em sua fazenda. Após uma tentativa de roubo no local, as crianças descobrem que a avó possui habilidades fora do comum. “É um filme cheio de emoção, aventura e diversão”, contou a artista.