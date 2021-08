Glória Pires vive policial em filme dirigido por Pedro Peregrino

Em A Suspeita, filme dirigido por Pedro Peregrino, Gloria Pires interpreta Lúcia, uma comissária exemplar da Polícia Civil do Rio de Janeiro que, em meio a uma investigação sobre um grande traficante do país, encontra indícios de que alguns de seus colegas policiais podem estar envolvidos em um esquema de corrupção. No entanto, a descoberta de que sofre do mal de Alzheimer torna o seu trabalho muito mais desafiador.O longa, que também é coproduzido pela atriz, vai abrir a Mostra Competitiva do 49º Festival de Gramado, no dia 13 de setembro. Ele pode ser visto no Canal Brasil.

Para Gloria Pires, estar na 49ª edição de “um festival tão emblemático e poder mostrar o fruto de 4 anos de trabalho é um sonho que se realiza”. Com roteiro de Thiago Dottori (‘Turma da Mônica – Laços’ e ‘Turma da Mônica – Lições’) e argumento do cientista político Luiz Eduardo Soares, o filme é uma coprodução da Formata Produções e Conteúdo e da Audaz Filmes e chega aos cinemas em 2022 com distribuição da Imagem Filmes.

O elenco de A Suspeita conta ainda com outros grandes nomes, como Charles Fricks (‘Quase Memória’), Gustavo Machado (‘Chacrinha: O Velho Guerreiro”, “Elis’), Bukassa Kabengele (‘Os Dias Eram Assim’), Daniel Bouzas, Júlia Gorman, Joelson Medeiros, Kizi Vaz, Paulo Vespúcio, Genézio de Barros e Alexandre Rosa Moreno.