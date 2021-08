Goianésia-GO 0 x 1 Jaraguá-GO – Time consegue primeira vitória em competições nacionais

Goianésia, GO, 07 (AFI) – Neste sábado, em jogo válido pela Série D do Brasileiro, no estádio Valdeir José de Oliveira, o Goianésia recebeu o Jaraguá e era o favorito para confirmar a vitória, ainda mais por jogar em casa e o fato do adversário não ter vencido ainda na competição, mas o time não conseguiu confirmar o favoritismo e perdeu para o rival goiano por 1 a 0.

Com a derrota, o Azulão caiu para a quarta colocação do Grupo A5 e fica com 16 pontos, apenas um do quinto colocado. Já o time do Jaraguá conseguiu a primeira vitória em competições nacionais, mas continua na lanterna do grupo com apenas quatro pontos.

O JOGO

Com o Azulão querendo garantir o favoritismo começou melhor, atacando desde o início, mas diferente dos outros jogos o Jaraguá veio com uma defesa bem postada e compacta suportando a pressão. Mas no ataque ainda deixou a desejar e não criou chances com perigo de gol na primeira etapa.

Já durante a segunda etapa, Nilsinho conseguiu marcar o gol logo aos 5 minutos. Depois do gol, foi um jogo de ataque contra defesa. O Goianésia atacando o tempo inteiro, mas não conseguindo furar a defesa e contou com um dia de Gabriel Félix inspirado. Após mais de 50 minutos na segunda etapa, o jogo terminou em 1 a 0 para os visitantes.

PRÓXIMO JOGO

O Goianésia tentará voltar a vencer após dois jogos com derrota. Na próxima rodada, o time irá enfrentar o Porto Velho, no sábado (14), às 16h.

O Jaraguá tentará embalar na competição e receberá a Aparecidense em seus domínios, no próximo sábado, às 15h30.