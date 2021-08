Goianésia-GO 1 x 1 Porto Velho-RO – Azulão empata em casa e sai do G4 da Série D

Goianésia, GO, 14 (AFI) – Em uma das partidas que movimentou as disputas da 11ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D na tarde deste sábado (14), Goianésia-GO e Porto Velho-RO empataram por 1 a 1, no Estádio Valdeir Oliveira, no interior de Goiás. Com o resultado, o Azulão perdeu a vaga no G4 do Grupo A5.

Watthiem marcou para o Porto Velho-RO e momentos depois, Renato empatou de falta, ambos no segundo tempo. Com o resultado, o Goianésia chegou há três jogos sem vitória e agora amarga a quinta posição com 17, mesma pontuação do Nova Mutum, que fica na frente nos critérios de desempate. Já o Porto Velho é sexto, com dez.

DETALHES DO DUELO

O primeiro tempo começou bastante movimentado, com as duas equipes trocando passes e buscando espaço para chegar com perigo ao gol adversário. Apesar disso, a única chance real de perigo aconteceu nos minutos finais, aos 43, quando Luan ficou cara a cara com goleiro o atacante Alemão, mas mandou para fora, perdendo uma boa oportunidade para o Goianésia.

Na volta do intervalo, o duelo seguiu equilibrado e o placar foi sair do zero aos 25 minutos, quando Watthimen recebeu na área e colocou o Porto Velho em vantagem. O gol de empate do Goianésia veio aos 37, quando Renato cobrou falta com categoria e mandou para o fundo das redes. Por isso, o duelo terminou empatado em 1 a 1.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo sábado (21) para a disputada da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Logo às 16h, o Goianésia visita a Aparecidense-GO, no Estádio Anibal Toledo. Já às 16h30, o Porto Velho recebe o Jaraguá, no Estádio Aluizão.