Goiás 2 x 1 Guarani – Artilheiros brilham e Verdão retorna ao G4

Goiânia, GO, 13 (AFI) – Com gols dos seus homens de frente – Alef Manga e Nicolas -, o Goiás levou a melhor sobre o Guarani na noite desta sexta-feira e, com a vitória por 2 a 1 na Serrinha, entrou no G4 na abertura da penúltima rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B.

O Goiás chegou aos 31 pontos e, sem perder há quatro partidas, entrou na zona de acesso, deixando para trás o próprio Guarani, que vinha de duas vitórias seguidas e estacionou nos 29.

VERDÃO NA FRENTE

O Goiás precisou de apenas 15 minutos para abrir o placar na Serrinha. Apodi tabelou com Nicolas e cruzou para Alef Manga completar. Com dificuldades para criar, o Guarani passou a apostar na bola parada. Bruno Silva cabeceou firme e Tadeu fez grande defesa.

Aos 32, Bruno Silva foi desarmado por Elvis, que carregou a bola e chutou forte. Gabriel Mesquita mandou para escanteio. O Bugre conseguiu equilibrar as ações e aos poucos foi criando mais oportunidades.

Allan Victor finalizou rasteiro e exigiu boa defesa de Tadeu. No rebote, Andrigo só não mandou para as redes porque foi travado pelo zagueiro. Na sequência, Eliel cruzou e Pablo pegou mal.

MAIS GOLS

A etapa final começou ruim, com os dois times errando muitos passes. A primeira chance veio apenas aos 18 minutos, quando Allan Victor cruzou e Lucão do Break cabeceou pela linha de fundo. O Goiás baixou a guarda e o Bugre esboçou uma pressão.

Apesar de ter conseguido equilibrar a posse da bola, o Guarani encontrava dificuldades para criar diante da melhor defesa da Série B. Aos 38, Matheus Souza aproveitou cruzamento e desviou para defesa espetacular de Tadeu.

No minuto seguinte, Alef Manga cruzou rasteiro, Gabriel Mesquita falhou ao tentar tirar e a bola sobrou para Nicolas, que completou para o gol aberto. Já nos acréscimos, Júlio César aproveitou cruzamento de Pablo e, de cabeça, fez o gol de honra do Guarani. Na sequência, o zagueiro Thales ainda foi expulso por reclamação.

PRÓXIMOS JOGOS

O Goiás volta a campo na quinta-feira, contra o Brusque, às 19 horas, no Augusto Bauer, em Brusque. Na quarta, o Guarani recebe o Botafogo, também às 19 horas, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Os jogos são válidos pela última rodada do primeiro turno.