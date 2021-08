Goiás-GO x Remo-PA – Esmeraldino recebe Leão Azul para defender posto no G4

Goiânia, GO, 09 (AFI) – Para defender seu posto no G4, o Goiás volta a campo nesta terça-feira, às 21h30, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Recebe no Estádio Serrinha o Remo, que está no meio da tabela e tenta se manter a uma distância segura da zona do rebaixamento.

Vindo de empate por 1 a 1 em confronto direto com o Coritiba, o Goiás chegou a 27 pontos, mas caiu para a quarta colocação, perdendo posição para o CRB, que tem 28. Tenta seguir na cola dos líderes Náutico e Coritiba, com 30 cada.

Já o Remo foi derrotado pelo Operário-PR, adversário que também está na metade da tabela, por 1 a 0, e se manteve com 19 pontos, em 13º lugar. Afastado do pelotão da frente, o time tem seis pontos de vantagem para o Z4.

GOIÁS

O técnico Marcelo Cabo tem dúvidas para montar o time. Desfalques no último jogo, o zagueiro Reynaldo César e o volante Rezende serão reavaliados, mas devem ficar fora. O meia Luan Dias também será reavaliado, mas tem mais chances de ser relacionado.

Recém-contratado, Fellipe Bastos segue aprimorando parte física, mas não está descartado para o duelo. Ex-Paysandu e ‘carrasco’ do Remo, o atacante Nicolas também pode ser novidade no time, assim como Dadá Belmonte no meio-campo.

REMO

O técnico Felipe Conceição será obrigado a mexer no time. Isso porque o lateral-direito Thiago Ennes e o volante Pingo tiveram lesões confirmadas e estão fora, assim como o zagueiro Fredson. O zagueiro Kevem e o meia Thiago Miranda também são ausências.

Mas também há boas notícias. O volante Anderson Uchôa e os atacantes Erick Flores e Victor Andrade voltam após cumprir suspensão. O atacante Jefferson está recuperado de lesão e também é opção.