Goiás x Sampaio Corrêa – Na abertura do returno, dupla quer ficar colada no G4

Goiânia, GO, 20 (AFI) – Goiás e Sampaio Corrêa se enfrentam neste domingo, às 16h, no Estádio Hailé Pinheiro, Goiânia-GO na abertura do returno da Série B (20ª rodada) do Campeonato Brasileiro.

O objetivo das duas equipes é um só ficar colado no G4. O Goiás é o vice-líder da Série B com 34 pontos e dono da melhor defesa da competição, com apenas dez gols sofridos.

O time goiano está há cinco jogos invictos, com duas vitórias consecutivas nas duas últimas rodadas – vitória sobre Operário (1 a 0), empate Coritiba (1 a 1), empate Remo (1 a 1), vitória sobre Guarani (2 a 1) e vitória Brusque (1 a 0).

O Sampaio Corrêa tem 30 pontos e uma vitória neste domingo pode fazer a equipe maranhense entrar no G4. O time busca a reabilitação, já que na última rodada perdeu para o Avaí.

GOIÁS

Para essa partida, o técnico Marcelo Cabo não terá o atacante Alef Manga, que recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Bruno Mezenga deve ser o substituto.

O zagueiro David Duarte e o volante Breno continuam no departamento médico e seguem fora da equipe.

O técnico Marcelo Cabo está contente com a sequencia de vitórias e espera concentração máxima no segundo turno para o Goiás quem sabe até brigar pelo título.

“O Goiás termina o primeiro turno com 34 pontos, que era a meta que estipulamos. Isso é muito importante. Estávamos buscando emplacar essa sequência de vitórias. Saberíamos que seria importante para ter gordura no G-4. Nos cobrávamos por isso. Foi me dada a confiança de capitanear esse trabalho e estou altamente comprometido. Muito envolvido. Isso vinha me incomodando, mas agora vem a tranquilidade para continuar jogando e, quem sabe, até brigar pelo título”, explica Cabo.

SAMPAIO CORRÊA

Para esta partida, o desfalque certo é o atacante Ciel. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Avaí e cumprirá suspensão automática. Na última partida, o artilheiro do Sampaio na Série B, com sete gols, ficou no banco e entrou no decorrer do confronto contra o Avaí. Jackson continua no time titular.

O técnico Felipe Surian deve continuar com as mudanças feitas no ataque na última partida. Assim, Daniel Costa permanece no lugar de Eloir e Pimentinha na vaga de Nádson

Visando a recuperação na competição, o zagueiro Joécio diz que a hora é de deixar as lamentações para trás.

“Estamos chateados, claro, porque trabalhamos muito duro para terminar o primeiro turno no G4. Mas, não adianta ficar lamentando, precisamos levantar a cabeça e tentar se recuperar logo. A Série B é uma competição muito difícil, e por isso temos que treinar forte para buscar um bom resultado contra o Goiás”, disse.

O Lateral-esquerdo Matheus Mascarenhas, que chegou emprestado pelo Fluminense, pode fazer sua estreia neste domingo.