Goleada de 9 a 1 do ABC-RN é a segunda maior da história da Série D. Veja a lista!

Campinas, SP, 09 (AFI) – Uma partida completou a 10.ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D na tarde desta segunda-feira. Líder do Grupo A3, o ABC-RN goleou o Caucaia-CE por 9 a 1 em partida realizada no Estádio Frasqueirão, em Natal (RN).

Esta foi a segunda maior goleada da história da Série D, ao lado da vitória do Plácido de Castro-AC sobre o Vila Aurora-MT, em 2011. O placar fica atrás apenas da goleada do Pelotas-RS sobre o São Caetano-SP por 9 a 0, em 2020.

Nesta temporada, há um mês, o Caucaia já havia sofrido outra goleada, de 7 a 0, para o Sousa-PB. Era o maior placar da edição ao lado de Ferroviária 7 x 0 Águia Negra-MS.

CONFIRA A LISTA:

24/10/2020- São Caetano (SP) 0 x 9 Pelotas (RS)

10/09/2011- Plácido de Castro/AC 9 x 1 Vila Aurora/MT

09/08/2021- ABC-RN 9 x 1 Caucaia-CE

17/10/2020- Mirassol (SP) 8 x 0 Nacional (PR)

09/06/2019- America (RN) 8 x 0 Serrano (PB)

07/08/2016- Atlético Acreano/AC 8 x 0 Nautico/RR

27/05/2018- Santos (AP) 8 x 1 Plácido de Castro (AC)

13/11/2020- AD Cabofriense (RJ) 7 x 0 Nacional (PR)

27/09/2020- ABC (RN) 7 x 0 Jaciobá (AL)

08/11/2020- Itabaiana (SE) 7 x 0 Jaciobá (AL)

10/07/2021- Sousa-PB 7 x 0 Caucaia-CE

03/07/2021 – Ferroviária-SP 7 x 0 Águia Negra-MS

21/11/2020- Galvez (AC) 7 x 1 Independente (PA)

21/09/2014- River/PI 7 x 1 Guarany de Sobral/CE, em Teresina/PI

25/10/2020- Jaciobá (AL) 3 x 7 Potiguar-M (RN)

28/11/2020- Caxias (RS) 6 x 0 São Caetano (SP)

21/11/2020- Jaciobá (AL) 0 x 6 ABC (RN)

13/11/2020- São Raimundo EC (RR) 6 x 0 Baré (RR)

30/09/2020- Mirassol (SP) 6 x 0 Toledo (PR)

09/05/2019- Novorizontino (SP) 6 x 0 AD Itaborai (RJ)

04/05/2019- Serrano (PB) 0 x 6 America (RN)

26/08/2012- Friburguense/RJ 6 x 0 Guarani (Divinópolis)/MG, em Nova Friburgo/RJ

12/08/2012- Sampaio Correa/MA 6 x 0 Santos/AP, em São Luis/MA

24/06/2012- Cianorte/PR 6 x 0 Marília/SP, em Cianorte/PR

20/09/2014- São Raimundo/RR 0 x 6 Rio Branco/AC, em Boa Vista/RR

21/09/2014- Boavista/RJ 0 x 6 Metropolitano/SC, em Saquarema/RJ

01/08/2021- Águia Negra-MS 0 x 6 Caldense-MG