Goleiro de time mineiro é ameaçado de morte e recebe ataques de torcedores: “Seu filho merecia a morte”

Nova Lima, MG, 12 (AFI) – Mesmo após ter vencido o jogo por 3 a 0 contra o Ipatinga, no Módulo II do Campeonato Mineiro, o goleiro Elisson, do Villa Nova, sofreu ataques pessoais dos torcedores. O clube divulgou uma nota de repúdio sobre o ocorrido.

Elisson foi ameaçado de morte, chamado de mercenário e recebeu comentários dizendo que seu filho merecia a morte.

ENTENDA O CASO

Lucca Guilherme Silva Rosa, de seis anos, faleceu após um armário cair sobre ele em novembro de 2018. Na ocasião, o menino tentava se apoiar no móvel para pegar um refrigerante. Ele foi socorrido imediatamente e levado ao Hospital Regional de Betim, mas não resistiu a um traumatismo cranioencefálico grave.

Confira a nota emitida pelo clube:

O Villa Nova Atlético Clube repudia as manifestações infelizes direcionadas ao goleiro Elisson no jogo de ontem.

Os fatos ocorridos não condizem com as ações e práticas adotadas pela Instituição.

Nota de repúdio do goleiro: