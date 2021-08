Goleiro passa por artroscopia no joelho e desfalca o Ceará por um mês

Fortaleza, CE, 04 (AFI) – O técnico do Ceará, Guto Ferreira, não vai poder contar com o goleiro João Ricardo para as próximas partidas do Campeonato Brasileiro.

Na última terça-feira, João Ricardo passou por uma artroscopia no joelho direito. O tempo para que o goleiro volte aos gramados é de três a quatro semanas.

Um dos reforços do Vozão para a temporada depois de ter se destacado na campanha do título da Série B do Brasileiro conquistado pelo América-MG, João Ricardo não se firmou.

Desde que chegou, o goleiro disputou apenas seis partidas com a camisa alvinegra, sendo que em todas elas foi quando Guto Ferreira escalou um time alternativo.

Enquanto isso, o treinador segue trabalhando com os jogadores que tem à disposição visando a partida de domingo, contra o Atlético-GO, na Arena Castelão, pela 15ª rodada do Brasileirão.

A vitória no clássico contra o Fortaleza, por 3 a 1, colocou o Ceará na sétima colocação, com 22 pontos.