Golpe do Delivery avança no Brasil; Veja como ficar livre desse golpe!

Com a pandemia, novos tipos de golpe tem surgido no Brasil. Um dos que está em alta no momento é o “golpe do delivery”, um dos que mais cresce no país. Após inúmeras denúncias, o Procon-SP foi notificado e começou a estudar medidas para que os pagamentos sejam feitos apenas dentro do app de delivery.

Estima-se que desde que o golpe teve início em 2020, diversos golpistas conseguiram lucrar pelo menos R$ 5 mil. A reclamação mais frequente feita ao Procon é de que os consumidores recebem um preço maior do que o produto seria em seu cartão.

Procon está estudando como diminuir o número de golpes

O Procon já está estudando os golpes para que as empresas responsáveis pelos aplicativos de delivery exijam que os pagamentos aconteçam apenas pela internet. Dessa forma, as cobranças indevidas não poderiam acontecer durante o ato da entrega do pedido. Os clientes acabam sendo ingênuos e confiando em entregadores que “inventam” um preço para supostamente saírem com uma gorjeta indevida.

Somente os consumidores que relataram os prejuízos ao Procon registraram mais de R$ 1,3 milhão em pagamentos indevidos, durante um período que envolve apenas os primeiros seis meses do ano. A recomendação do órgão é que as pessoas evitem pagar na hora que recebem o pedido e que realizem apenas compras online para evitar algum tipo de golpe dos motoristas.

De que forma eu posso me proteger do golpe do delivery?

Algumas ações podem te ajudar a se proteger do golpe do delivery. Fique atento e veja a seguir algumas dicas para te manter de olhos abertos quanto a esse tipo de fraude:

Confira o valor: confira o preço que foi digitado na maquininha de cartão e se este cartão estiver danificado, não efetue o pagamento;

Verifique a senha: alguns golpistas podem fazer você pensar que está digitando a sua senha no campo certo, quando na verdade ela está na tela de valores. A tela de senha nunca mostra números no visor;

Nunca passe os dados do cartão: Os dados do seu cartão não devem ser compartilhados com ninguém ou seja, por motivo algum passe os seus dados com terceiros;

Desconfie de histórias mal contadas

Fique atento àquelas histórias que parecem bonitas demais. Em geral todos os golpes têm aquela história mal contada, onde alguém tenta de convencer do contrário e que você está embarcando em algo seguro, sem nenhuma possibilidade de golpe.

Se no momento em que você fizer uma compra perceber alguma história estranha, suspenda tudo ou pergunte várias vezes para o provável “golpista” o que ele está pretendendo.

Outra recomendação é de entrar em contato com os canais oficiais, sendo que todos apps de entrega registram os valores cobrados. No caso de acontecer uma cobrança indevida, pelo menos através do aplicativo você irá receber as indicações de como proceder no caso de um golpe.

E se ficar com dúvidas antes de realizar um pedido ou uma entrega, você deverá entrar em contato com os canais oficiais do app ou do restaurante imediatamente, a fim de evitar cair em um golpe.