Governo da Bahia diz que lamenta ofensas de secretário de Saúde à chef

No início da tarde desta terça-feira (3), o Governo da Bahia, através da assessoria de comunicação, se manifestou sobre o episódio em que o secretário de saúde do estado, Fábio Vilas-Boas, xinga a chef de cozinha Angeluci Figueiredo de “vagabunda”.

Em nota, o governo Rui Costa diz lamentar as ofensas. “Por meio da secretaria de comunicação, o Governo do Estado afirma lamentar o episódio, considera inadmissível qualquer tipo de agressão e manifesta total solidariedade à empresária Angeluci Figueiredo e a todas as mulheres”, diz a íntegra do comunicado.