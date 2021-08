Governo federal cria programa para levar água potável para escolas nordestinas 

O governo federal lançou nesta segunda-feira (2) o Programa Água nas Escolas, que tem como objetivo a construção de 2 mil cisternas em diversas unidades escolares de educação nas zonas rurais e de periferia.

O governo espera conseguir atender mais de 100 mil estudantes em mais de 350 cidades do nordeste brasileiro.

O investimento será de 60 milhões de reais e terá a parceria do BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento) e da Fundação Banco do Brasil.

Presidente Bolsonaro participou do evento de lançamento

O acordo de cooperação técnica foi assinado em evento no Ministério da Cidadania. Durante a solenidade, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, discursou sobre a importância do programa para os cidadãos da região do Nordeste que serão positivamente beneficiados.

O presidente Jair Bolsonaro afirmou durante o evento: “Nós, aqui, às vezes não damos muito valor à água, temos em abundância. Lá, quando você vê um velho nordestino, uma senhora de idade, com pele enrugada, entrando debaixo de uma bica d’água, não tem preço a alegria daquela pessoa, parece que ganhou na Mega-Sena”.

Além disso, de acordo com o ministro da Cidadania, João Roma, o Censo Escolar demonstrou que pelo menos 3 mil escolas da região Nordeste sofrem com a falta do abastecimento de água potável.

“São alunos, professores e funcionários sem acesso à rede pública de abastecimento, a poço artesiano ou a cisterna. Por meio de tecnologia e sistema de abastecimento, o Programa Água nas Escolas vai mudar essa situação e garantir a oferta de água potável”, afirmou o ministro.

João Roma também revelou que, com melhores condições de infraestrutura, haverá ganhos na qualidade de ensino, no rendimento dos estudantes e no dia a dia das famílias.

