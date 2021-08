Governo mudou de ideia pelo menos 3 vezes sobre Bolsa Família

Entra dia e sai dia, e o Governo Federal segue fazendo muito mistério sobre o novo Bolsa Família. O programa, que deve fazer sua estreia no próximo mês de novembro, ainda não está devidamente pronto. Um dos pontos que ainda não estão definidos é mesmo a questão do valor do novo projeto.

E a verdade é que o Palácio do Planalto mudou muito de ideia sobre essa questão nos últimos meses. Um exemplo disso é a opinião do próprio Presidente Jair Bolsonaro. O chefe do executivo deu diversas informações conflitantes sobre o assunto. No ano passado, por exemplo, ele garantiu que o Bolsa Família não sofreria nenhuma mudança até o fim do seu mandato.

Isso aconteceu momentos depois de o Governo desistir de pagar o programa Renda Brasil. “Vai seguir o Bolsa Família do jeito que está até o final do mandato”, disse ele. De acordo com ele, no entanto, essa visão mudou. Recentemente, ele disse que o projeto subiria de valor médio de R$ 190 para R$ 270.

Apenas algumas semanas depois o Presidente mudou de ideia novamente. Ele passou a garantir que o valor médio do novo programa seria de R$ 300. Agora, de acordo com as informações da imprensa, Bolsonaro quer subir esse patamar para a casa dos R$ 400. E ele teria inclusive o apoio do Centrão para tal aumento.

Tudo isso, no entanto, não estaria agradando nada o Ministro da Economia, Paulo Guedes. Ainda de acordo com informações da imprensa, ele quer manter o novo Bolsa Família na casa dos R$ 300, no máximo. É que ele estaria temendo que um aumento muito forte do programa acabasse quebrando o teto de gastos públicos.

Novos beneficiários

Outro ponto que ainda está em discussão dentro do Governo Federal é a questão da quantidade de beneficiários do projeto. Hoje, de acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 14 milhões de brasileiros são usuários do programa.

O mais provável mesmo é que esse número acabe subindo para a casa dos 17 milhões a partir de novembro. No entanto, como dito, esse ainda não é um número fechado. A tendência é que o Governo decida isso nos próximos dias.

Essa é uma decisão importante para as pessoas que estão recebendo o Auxílio Emergencial e que querem entrar no novo Bolsa Família. É que quanto mais espaço sobrar, mais chances eles têm de entrar no projeto novo.

Prorrogação do Auxílio

Recentemente o Governo Federal anunciou oficialmente a prorrogação do Auxílio Emergencial por mais três meses. Com isso, os pagamentos do benefício deverão seguir até, pelo menos, o próximo mês de outubro. Pelo menos essa é a ideia.

Se tudo correr como se planeja, então o novo Bolsa Família deverá entrar em cena em novembro. E a partir daí o programa nem terá mais esse nome. De acordo com o próprio Jair Bolsonaro, o novo benefício deverá se chamar Auxílio Brasil.

Apesar da falta de informações oficiais sobre o projeto, o que se sabe mesmo é que eles irão aumentar o tamanho do programa. E esse aumento acontecerá tanto nos valores médios de pagamentos como na quantidade de usuários do Bolsa Família.