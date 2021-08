Governo planeja pagar Auxílio-internet para jovens em vulnerabilidade

O Governo Federal está finalizando as discussões sobre a criação de um auxílio para jovens em situação de vulnerabilidade. O texto em questão trata de uma ajuda em dinheiro para que esses adolescentes consigam acessar portais para conseguirem estudar. Seria portanto uma medida para evitar a evasão escolar.

Quem disse isso foi o próprio Ministro das Comunicações, Fábio Faria. De acordo com ele, esse é um projeto que o Governo está planejando há algum tempo. Mesmo assim, ele evitou dar detalhes sobre os pagamentos. Não se sabe, por exemplo, de quanto seria esse benefício para os jovens em questão.

“Nós estamos desenvolvendo aqui um auxílio de internet para os estudantes de baixa renda. Nós teremos em torno de R$ 100 milhões para conectar 14 milhões de estudantes que não têm acesso, levando para eles ensino, mais de 5 mil livros para que eles possam estudar e, também, para os pais, a gente vai oferecer cursos de garçom, de cabeleireira, qualquer formação rápida para que possam ter algum sustento”, disse ele.

O Ministro também evitou falar de datas. Então até aqui não dá para saber quando esses pagamentos para os jovens começariam. No entanto, se imagina que isso aconteceria ainda neste semestre. Isso porque se entende que a partir do próximo ano, a legislação eleitoral poderia impedir a criação de projetos como estes.

Não se sabe ao certo qual o tamanho da evasão escolar durante esta pandemia do novo coronavírus no Brasil. No entanto, se imagina que muitos estudantes deixaram de estudar justamente porque não tinham mais condições de usar uma conexão com internet por falta de dinheiro para realizar os pagamentos.

Governo Bolsonaro

Como disse o Ministro, o Governo Federal pretende gastar cerca de 14 milhões com esses repasses de Auxílio para os mais jovens conseguirem ter internet em casa. Isso é apenas 2,85% do valor que o Planalto gastaria em outro projeto.

É que de acordo com as informações oficiais, o Presidente Jair Bolsonaro chegou a vetar um texto de um projeto que faria o Governo ter que pagar essa internet para os jovens estudantes durante esta pandemia.

Até por isso, essa fala do Ministro das Comunicações acabou gerando algumas críticas ao Governo Federal nas redes sociais. É que algumas dessas pessoas acreditam que o Palácio do Planalto poderia pagar até mais

Auxílios no Segundo semestre

De acordo com informações de bastidores, a ideia do Governo Federal segue sendo realizar pagamentos de uma série de projetos sociais no segundo semestre. Esse programa de internet para os jovens seria apenas um deles.

Recentemente, o Governo Federal anunciou a prorrogação do seu Auxílio Emergencial por mais seis meses. Com isso, os pagamentos deverão seguir até, pelo menos, o próximo mês de outubro. Pelo menos essa é a ideia até aqui.

Logo depois, o plano do Governo é começar os repasses da versão reformulada do Bolsa Família. Então, em tese, eles terão que liberar esses primeiros pagamentos no início do próximo mês de novembro. Agora é esperar para saber se eles irão conseguir bater a meta.