Gracyanne Barbosa elogia pernas de Lula e faz desafio a Bolsonaro

Após a foto do ex-presidente Lula com sua noiva viralizar na web, Gracyanne Barbosa resolveu comentar sobre o clique. Em conversa ao UOL, a musa aprovou o físico do político e teceu elogios pelo cuidado com a saúde.

“Achei incrível demais as pernas torneadas do Lula e as brincadeiras como ‘Tá feliz, Gracyanne?’. Sempre me sinto inspirada e forte quando vejo pessoas de diferentes profissões se cuidando e levando sua imagem saudável para seus seguidores. Nada melhor para o momento do que reforçar os cuidados com a saúde”, disse.

A esposa de Belo ainda aproveitou para fazer um desafio ao presidente Jair Bolsonaro.

“Nessa polarização política, é divertido ver memes e algo leve sobre o assunto. Notaram que a coxa que o Lula exibe é a esquerda? Seria divertido se o Bolsonaro mostrasse, de repente, seu braço direito. E aí? Já peguei a minha pipoca e preparei meu whey protein para acompanhar o desenrolar”, concluiu.