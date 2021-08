Gracyanne Barbosa revela que fez curso de direito para não ‘passar necessidade’

“Embora eu sempre tenha gostado de Direito, o principal motivo foi que, na minha cabeça, se eu fizesse uma faculdade que me permitisse prestar um concurso e ter um emprego seguro, eu nunca mais ia passar necessidade na minha vida. Foi mais pela segurança financeira que eu achava que poderia conquistar dessa maneira. Por medo mesmo de passar fome, ser despejada… a ideia era prestar concurso e ter um salário fixo”, contou.

Gracyanne se formou em 2006 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Atualmente, a empresária administra as finanças da casa, incluindo as do esposo Belo.

O cantor chegou a dizer aos fãs como era a rotina e como estava as finanças durante a pandemia. “Eu fazia a média de 15 a 18 shows por mês. Em um ano, eu fiz quatro. A minha sorte é que eu tenho uma esposa muito econômica, e ela controla tudo. Senão, o bicho estava pegando. Obrigada, meu amor”, disse ele.