Grande ABC inicia a semana com mais de 500 vagas de emprego

A semana começa com boas notícias para os moradores do Grande ABC Paulista que estão em busca de uma oportunidade para se recolocar no mercado de trabalho. Isso porque, as agências do trabalhador das cidades de São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires oferecem mais de 500 vagas de emprego para diversas áreas, empresas e funções.

A cidade de São Caetano é a que reúne o maior número de oportunidades. São 196 chances para as funções de pedreiro, auxiliar de produção, ajudante geral, mecânico, jardineiro, cozinheiro, chapeiro e muito mais. Os interessados poderão conferir a lista completa e se candidatar diretamente no site https://jobs.recrutei.com.br/portaldoemprego.

O município de Santo André, por sua vez, conta com 106 vagas disponibilizadas por meio do Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda (CPETR). Do total, cerca de 74 são destinadas à função de motorista de caminhão para entrega de bebidas, mas há oportunidades para diferentes funções. Os interessados poderão comparecer presencialmente à unidade, localizada no prédio da Prefeitura da cidade, no piso T1. É fundamental, ainda, agendar horário pelo telefone 4433-0776 (10h às 16h, de segunda a sexta).

Em Diadema há 95 vagas para diferentes funções. Para conferir a lista completa de oportunidades disponíveis, os interessados devem se cadastrar no site emprega.diadema.sp.gov.br.

A Central de Trabalho e Renda (CTR) de São Bernardo, por sua vez, inicia a semana com 51 oportunidades, sendo 21 para auxiliar de linha de produção. A unidade, que funciona de segunda a quinta-feira, das 8h às 17h, e sexta-feira, das 8h às 15h, na Rua Padre Lustosa, 48, no Centro, oferece oportunidades para outras posições e diferentes níveis de escolaridade e senioridade.

As cidades de Mauá e Riberão Pires contam com vagas para costureira de máquinas industriais, soldador e muito mais. Os trabalhadores interessados devem comparecer às unidades, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 15h.

Luandre oferece vagas em Santo André

Com sede em Santo André, a Luandre oferece cerca de 32 vagas de emprego para profissionais de diferentes áreas e níveis de escolaridade. Os requisitos variam de acordo com a posição, assim como os salários, que vão de R$ 1.400, a R$ 9.300, além de benefícios. Os candidatos interessados podem se cadastrar no candidato.luandre.com.br.