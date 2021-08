Gratuito: Santander abre vagas para programa de UX e marketing digital

O Santander Universidades abriu as inscrições para o programa Santander Digital, um bootcamp gratuito focado nas áreas de Marketing Digital e User Experience. Os candidatos terão mentorias e palestras com duração de 8 horas, ao longo de 4 dias. Ao final, os estudantes terão acesso ao certificado.

As aulas serão ministradas pela startup de educação Tera. Os alunos com melhor desempenho serão selecionados para uma de duas trilhas, com 50 bolsas de estudo para a turma de UX Design e 100 para Marketing Digital. Esses cursos serão de três e cinco meses.