Grávida, Andressa Urach faz desabafo sobre fase difícil durante segunda gestação

Grávida do segundo filho, Andressa Urach usou as redes sociais nesta quinta-feira (12) para compartilhar que teve seu primeiro pré-natal e aproveitar para contar detalhes sobre a gestação.

Prestes a completar dois meses, a modelo lamentou as restrições alimentares e desabafou sobre as dificuldades. “Hoje foi minha primeira consulta de pré-natal. Estou com 70 kg, acho que estou com 7 semanas. Mas só vou ter certeza depois dos exames! Descobri que não posso comer sushi. E chimarrão só pode, no máximo, 6 cuias”, escreveu ela.

Em seguida, a loira confidenciou que está sentindo muito mal-estar durante essas primeiras semanas. “Estou muito enjoada. Antes dos enjoos queria três filhos, acho que só vou dar conta de um, mesmo”, brincou.

Mãe de Arthur, de 16 anos, esse é o primeiro filho do seu casamento com Thiago Lopes.