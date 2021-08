Grávida e cheia de charme: Nanda Costa leva ‘a barriga pra mergulhar’ em Ipanema

Nanda Costa e Lan Lanh aproveitaram o dia de sol nesta terça-feira (10) na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. A atriz chamou atenção pela beleza e claro pelo tamanho da barriga das gêmeas. Em uma rede social, Nanda postou imagens do passeio ao lado da companheira e escreveu: “Duas mães, duas filhas, duas máscaras e o morro dois irmãos…depois de 6 meses sem entrar no mar, levamos a barriga pra mergulhar!”.

Com um biquíni preto e uma bag com a frase ‘mãe de gêmeas, a atriz também posou sozinha para as fotos. Nanda e Lan Lanh estão juntas desde 2014, mas só assumiram o romance no Dia dos Namorados de 2018. A gravidez foi anunciada durante uma chamada do Fantástico, no intervalo do Domingão, no dia 27 de junho.

Confira a postagem na íntegra