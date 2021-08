Grêmio tenta fechar parceira com clube uruguaio para recrutar jogadores de fora

Porto Alegre, RS, 11 (AFI) – Buscando encontrar jovens talentos fora do Brasil, o Grêmio está tentado expandir sua política de captação de jogadores. A diretoria do Imortal está negociando com um clube uruguaio, que não foi revelado, para fazer uma espécie de convênio para recrutar estes atletas de fora.

Seria algo inédito na atual estrutura de base gremista, que já conta com observadores independentes em países como Colômbia e Paraguai.

GANHANDO FORMA

Nas próximas semanas a pauta deve ganhar mais informações.

A ESTRUTURA

O clube segue trabalhando e estudando o formato do projeto. Porém, a modelagem e estrutura não seriam muitos distintas de algo que já existe no Brasil. O diferencial seria simplesmente por ser um projeto internacional. Há também a possibilidade de expandir para países andinos na América do Sul.

OS NÚCLEOS

Olheiros gremista chamam garotos que podem ser promissores para fazerem testes no clube. Se aprovados, passam a integram as categorias de base do Grêmio.

Ao mesmo tempo, há contratos que garantem remuneração aos núcleos, que também ficam com percentuais de jogadores formados para futuras negociações.

PSG: Futebol em família! Messi bate bola com filhos no Parque dos Príncipes após sua primeira coletiva