Grêmio x Vitória – Tricolor quer confirmar vaga para engrenar na temporada

Porto Alegre, RS, 02 (AFI) – Com uma triunfo de 3 a 0 no primeiro jogo, o Grêmio volta a campo em situação confortável nas oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta terça-feira, às 19h, recebe, em sua arena, o Vitória, que tem missão complicada. Apesar disso, o Tricolor chega pressionado pela campanha no Brasileirão e quer usar a partida para dar confiança em uma reação.

Com o resultado, o Grêmio pode perder por até dois gols de diferença para avançar às quartas de final. Já o Vitória precisa fazer quatro ou mais gols para avançar no tempo normal. Triunfo baiano por três gols, independente do placar, leva a decisão aos pênaltis.

Com entrou na terceira, o Grêmio ganhou até agora R$ 3,4 milhões. Já o Vitória, desde a primeira fase, arrecadou em premiações R$ 5,6 milhões. Quem avançar, embolsa mais R$ 3,45 milhões.

GRÊMIO

O técnico Felipão terá problemas para escalar o Grêmio para o duelo, pois o zagueiro Kannemann e os meias Pinares e Douglas Costa não foram relacionados. O meia ex-Juventus está com desconforto muscular, mas deve voltar aos trabalhos ainda nesta semana.

A boa notícia fica por conta do retorno do volante Thiago Santos, recuperado de lesão, e que pode aparecer no time titular. Lucas Silva ou Fernando Henrique também são opções.

VITÓRIA

A vida também não será fácil para o técnico Ramon Menezes, que está com o departamento médico cheio. O volante Pablo Siles se juntou à longa lista formada por Dinei, Ronaldo, Guilherme Rend, Fernando Neto, Vico, Wesley e Thalisson.