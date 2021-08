Gretchen radicaliza, muda mais uma vez de visual e surpreende fãs

Gretchen decidiu mais uma vez dar uma repaginada no visual e surgiu deslumbrante nas redes sociais. Com um mega hair em tom mais claro, a cantora compartilhou o antes e depois em seu perfil no Instagram.

“Bom dia, de novo visual pra vocês. Sextou. Esse visual escândalo tem nome e sobrenome”, legendou a famosa, que em seguida agradeceu ao profissional que fez a mudança. Nos comentários, pelo visto, os fãs aprovaram a transformação.

“Vc é linda e sua felicidade ainda a deixa vc mais bonita”, destacou um admirador. “Linda! Depois falam que mulher madura tem que ter cabelo curto, olha que linda você ficou”, complementou uma seguidora.

Veja: