Grupo Bandeirantes recruta profissionais em São Paulo

Desde 1937 fazendo parte do dia a dia de milhões de brasileiros, o Grupo Bandeirantes de Comunicação recruta profissionais em São Paulo para diferentes áreas e funções. Considerada uma das mais completas redes de comunicação do país e do mundo, atuando em diversas plataformas com marcas próprias e parceiras, a empresa tem 10 vagas disponíveis para quem deseja integrar sua equipe.

Há chances para as funções de assistente de produção, analista de planejamento e pesquisa, analista de mídias digitais II, especialista de pesquisa, assistente de mídias digitais, produtor RDTV, aderecista, analista de infraestrutura pleno, analista de sistemas sênior e auxiliar de serviços gerais. Esta última, aliás, é uma vaga destinada exclusivamente a pessoas com deficiência com ensino médio completo e experiência anterior com pequenas manutenções. O profissional será responsável por executar serviços básicos de manutenção nas áreas de elétrica, pintura, alvenaria e hidráulica.

Outros requisitos podem ser solicitados para as demais vagas e podem variar de acordo com o nível de senioridade e de formação exigida – há postos que exigem, ainda, ensino superior completo. Além disso, não há detalhes sobre remuneração e benefícios oferecidos pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a página da empresa no LinkedIn para cadastrar seu currículo e participar do processo seletivo.

