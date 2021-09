Grupo DPSP tem mais de 100 empregos pelo país; veja cargos

O Grupo DPSP está anunciando mais de 100 novos emprego para diversas regiões do país. A rede de farmácias está divulgando inúmeras possibilidades com carteira assinada para aqueles que estejam buscando uma oportunidade de recolocação no mercado de trabalho. Confira as informações sobre como se candidatar!

Grupo DPSP abre mais de 100 empregos pelo país

A rede de farmácias está proporcionando assistência médica e odontológica, auxílio farmácia, vale refeição, vale transporte, seguro de vida, cesta de natal e outros. Veja quais são as funções disponíveis!

Farmacêutico – Franco da Rocha;

Farmacêutico – Caieiras;

Farmacêutico Angra dos Reis – Angra dos Reis;

Farmacêutico Barra Mansa;

Farmacêutico – São Paulo;

Farmacêutico – Santos;

Farmacêutico Flamengo – Rio de Janeiro;

Farmacêutico (a) Ilha do Governador – Rio de Janeiro;

Analista de Recrutamento e Seleção Júnior / Pleno (Temporário com Chance de Efetivação);

Operador de Delivery;

Farmacêutico(a) Rio das Pedras;

Técnico de Segurança do Trabalho;

Farmacêutico (a) Niterói;

Dermoconsultor (Consultor de Vendas);

Farmacêutico(a) Barra da Tijuca;

Atendente de Loja;

Farmacêutico (a) Icaraí;

Jovem Aprendiz;

Analista de Abastecimento;

Jovem Aprendiz – Fernandópolis;

Farmacêutico – Osasco;

Atendente de Loja – Osasco;

Farmacêutico(a) Jardim Botânico – Rio de Janeiro;

Atendente de Loja – Goiânia;

Farmacêutico – Londrina;

Atendente de Loja – Brasil;

Farmacêutico (a) Norte Shopping.

Como se inscrever

Os candidatos interessados em uma das oportunidades de emprego do Grupo DPSP podem acessar o site de inscrição, escolher uma das vagas e cadastrar currículo atualizado. A empresa quer contratar profissionais comprometidos com os resultados positivos de todas as atividades.

