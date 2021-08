Grupo Fleury abre NOVOS empregos para todo o país

Grupo Fleury abre NOVAS oportunidades de emprego para trabalhadores de diferentes áreas de especialização em TODO BRASIL. São mais de 100 vagas com diversos benefícios disponíveis. Confira, a seguir, todas as informações e como se candidatar!

Grupo Fleury anuncia vagas de emprego para profissionais de diferentes funções

O Grupo Fleury divulgou mais de 100 NOVOS empregos disponíveis para colaboradores de diferentes funções pelo país. Dentre as oportunidades abertas, estão os cargos a seguir:

Técnico de Enfermagem Coleta Domiciliar – Pernambuco;

Analista de Microbiologia II – São Paulo;

Consultor de TI – Dynamics 365 – São Paulo;

Arquiteto de Soluções – São Paulo;

Supervisor de Central de Monitoramento – São Paulo;

Técnico (a) de Enfermagem (Atendimento Móvel Fleury Santos) – Santos;

Técnico (a) de Enfermagem (Atendimento Móvel Fleury Sorocaba) – Sorocaba;

Técnico (a) de Enfermagem – Campinas e Jundiaí;

Analista de Holter – São Paulo;

Assistente de Coleta Atendimento Móvel/Domiciliar – Bahia;

Operador de Atendimento Viver Melhor – São Paulo;

Assistente Executivo III (Secretária) – São Paulo;

Operador de Atendimento Móvel a+ – São Paulo;

Assistente de Atendimento ao Cliente (SAC) – São Paulo;

Analista de Marketing Sênior – São Paulo;

Analista de Comunicação Pleno – São Paulo;

Assessor de Laboratório – São Paulo;

Operador de Tele Atendimento III (Agendamento de Exames) – São Paulo;

Técnico de Enfermagem II (Centro Cirúrgico e/ou Reprodução Humana) – São Paulo;

Técnico de Enfermagem – Maranhão;

Assistente de Coleta Domiciliar – Pernambuco;

Operador de Atendimento – Maranhão;

Analista de Centro Diagnóstico (Ressonância Magnética) – São Paulo;

Auxiliar de Atendimento (Mensageiro) – São Paulo;

Assistente de Coleta – São Paulo;

Analista de Planejamento e Controle de Operações III – Rio de Janeiro;

Técnico de Enfermagem – Unidades Fleury – São Paulo;

Assistente de Coleta – Rio de Janeiro;

Técnico de Laboratório I – São Paulo;

Auxiliar ou Técnico de Enfermagem – Atendimento Móvel – São Paulo;

Coordenador de Qualidade e Conteúdo (Contact Center) – São Paulo;

Auxiliar ou Técnico (a) de Enfermagem – Unidades a+ – São Paulo;

Analista de TI Jr – (Desenvolvedor) – São Paulo;

Product Owner Home Office – São Paulo;

Recepcionista Unidades a+ – São Paulo;

Auxiliar de Sala Unidades a+ – São Paulo;

Recepcionista – Unidades Fleury – São Paulo;

Pesquisador A3 (Biologia Molecular / Genômica) – São Paulo.

Ainda, a depender do cargo, além do salário de acordo com o mercado de trabalho, a empresa oferece benefícios de convênio médico, convênio odontológico, auxílio creche, auxílio farmácia, participação de lucro, programa de treinamentos, seguro de vida, vale alimentação e vale transporte.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das oportunidades disponíveis no Grupo Fleury, os interessados precisam acessar o link de participação, considerar todos os requisitos informados pela empresa e, cadastrar o currículo atualizado.

Gostou das informações? Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos!