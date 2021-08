Referência nacional na prestação de serviços especializados de Segurança Patrimonial, Portaria, Controle de Acesso, Bombeiro Civil, Recepção, Limpeza e Segurança Eletrônica, o Grupo GR abre novas vagas em São Paulo. Há chances para todos os níveis de escolaridade e de senioridade.

Ao todo, são mais de 60 oportunidades para as funções de os cargos de agente de conservação, auxiliar de serviços gerais, atendente, controlador de acesso, inspetor de segurança, líder de limpeza, mensageiro, porteiro, recepcionista bilingue, vigilante, entre outras. Os selecionados serão contratados no regime CLT e atuarão na cidade de São Paulo (SP).

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas há chances para profissionais com ensino fundamental, médio e superior completos. Ainda, é importante ter boa comunicação e proatividade, uma vez que grande parte dos cargos atua diretamente com pessoas.

A empresa oferece treinamentos contínuos e chances de crescimento profissional, além de parcerias e descontos em estabelecimentos e instituições credenciadas, vale transporte, seguro de vida, cesta básica, assistência médica e assistência odontológica.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a uma das vagas oferecidas pelo Grupo GR, que conta com mais de 10.000 colaboradores, deverão acessar o site https://grupogr.pandape.com.br/ para conferir a lista completa de oportunidades, assim como os requisitos e escopo de atuação da posição de interesse.

É importante notar ainda que a empresa não recebe currículos por e-mail ou contato telefônico, sendo a candidatura realizada apenas online. Ainda, o Grupo GR não cobra nada para participação nos processos seletivos.