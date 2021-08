Grupo imediato começa a semana com NOVOS empregos

Grupo imediato inicia a semana com NOVAS oportunidades de emprego abertas para colaboradores de diferentes áreas de especialização em todo o país. São mais de 20 vagas com muitos benefícios disponíveis. Confira todas as informações e como se inscrever!

Grupo imediato anuncia vagas de emprego para profissionais de diversas áreas

O Grupo imediato divulgou mais de 20 vagas de emprego disponíveis para contratação de profissionais neste começo de semana em todo Brasil. Dentre as oportunidades abertas, estão as seguintes funções:

Assistente Administrativo – Ribeirão Preto;

Motorista – Poços de Caldas;

Assistente de Operações – Campinas;

Analista de Frota – Ribeirão Preto;

Jovem Aprendiz – Ribeirão Preto;

Motorista de Caminhão – São Paulo;

Motorista – São Paulo;

Analista de RH / DP – Paulínia;

Analista em Power Bi Recursos Humanos – Ribeirão Preto;

Analista de Recursos Humanos – Ribeirão Preto;

Supervisor de Operações – Paranaguá;

Analista de Operações – São Paulo;

Técnico de Segurança do Trabalho – Paranaguá;

Motorista Carreteiro – Guarulhos;

Técnico em Segurança do Trabalho – Embu.

Ainda, além do salário de acordo com o mercado de trabalho, a empresa oferece benefícios de vale transporte, vale alimentação, seguro de vida, cesta básica, convênio odontológico e convênio médico.

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das oportunidades de emprego disponíveis no Grupo imediato, os candidatos precisam acessar o site de participação, considerar todos os requisitos informados pela empresa e, cadastrar o currículo atualizado.

