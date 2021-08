Grupo Ri Happy abre 2,4 mil vagas temporárias para Dia das Crianças

O Grupo Ri Happy, maior lojista brinquedos do Brasil, está com 2.400 vagas temporárias em aberto para trabalho nas lojas da Ri Happy e PBKIDS durante o período do Dia das Crianças. As vagas estão distribuídas em 81 cidades de todas as regiões do país e o processo seletivo será realizado virtualmente.

Os contratados irão trabalhar entre os dias 1º e 14 de outubro. Dentre as oportunidades estão a de auxiliar de caixa e auxiliar de loja. Os horários variam de acordo com o cargo e o local de trabalho, mas a jornada será de 36 horas semanais. Não é necessária experiência anterior.

Será exigido apenas ter mais de 18 anos (e maiores de 16 anos para auxiliar de loja), conhecimento básico em ferramentas digitais, como o uso do WhatsApp; e que o candidato tenha perfil compatível com a cultura organizacional do grupo. Os temporários que tiverem melhor desempenho terão preferência na contratação para o período do Natal.

As vagas são ofertadas nos seguintes estados: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina e Tocantins.