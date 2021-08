GrupoSITI abre empregos para TODO BRASIL; veja cargos

GrupoSITI abre NOVOS empregos para colaboradores de diferentes áreas de especialização em TODO BRASIL. São mais de 60 oportunidades disponíveis, com algumas vagas exclusivas para portadores de deficiência – PCDs. Confira, a seguir, todas as informações e como se candidatar!

GrupoSITI anuncia vagas de emprego para profissionais de diferentes áreas

O GrupoSITI divulgou mais de 60 vagas de emprego disponíveis para contratação de profissionais de diversas funções em todo o país. Além do salário de acordo com o mercado de trabalho, a empresa oferece convênio médico, convênio odontológico, auxílio academia, home office, vale alimentação, vale transporte e seguro de vida. Dentre as oportunidades abertas, estão os seguintes cargos:

Você Pode Gostar Também:

Analista de Sistemas Pl/Sql – Todo Brasil;

ABAP PI/Po Fi/Co – Todo Brasil;

Analista de Testes Qa/Mobile – Todo Brasil;

Analista de Testes Qa/WEB – Todo Brasil;

Analista de Sistemas /Bons Conhecimentos .Net C# – Todo Brasil;

Analista Qualidade Automação – Todo Brasil;

Analista de Melhoria de Processos Sr – São Paulo;

Auditor Interno Pleno – São Paulo;

Analista de Soluções de Segurança – Sênior (Linux e Desenv) – Todo Brasil;

Analista de Segurança Cibernética com Foco em Dados – Sênior – Todo Brasil;

Analista de Redes – São Paulo;

Analista de Testes Tecnologia – São Paulo;

Auxiliar de Estoque Almoxarifado – exclusivo para PCD – Porto Alegre;

Analista de Redes Telecom – Todo Brasil;

Programador Baixa Plataforma Full Stack – Todo Brasil;

Engenheiro de Dados Big Data – Todo Brasil;

Service Delivery Management – Sdm – Todo Brasil;

Analista/Desenvolvedor Cobol – São Paulo;

Desenvolvedor Java – São Paulo;

Analista Desenvolvedor Ios Mobile Sênior – São Paulo;

Analista Devops (Infra Estrutura) – São Paulo;

Desenvolvedor .Net – Todo Brasil;

Analista Sênior Ux – Todo Brasil;

Consultor de Negócios (TI / Supply Chain) – São Paulo;

Analista Sr de Metas e Indicadores – São Paulo;

Analista de Negócios Po – Todo Brasil;

Angular Front End – São Paulo;

Analista Big Data Sr Cientista de Dados – São Paulo;

Scrum Master – São Paulo;

Desenvolvedor Ios e Android – Todo Brasil;

Analista de Segurança da Informação Sênior – Todo Brasil;

Analista Desenvolvedor Front End – Todo Brasil;

Analista de Testes Automatizados Appium – Todo Brasil;

Desenvolvedor C# – Todo Brasil;

Desenvolvedor Java / Angular – Todo Brasil;

Net Core e NodeJS – Todo Brasil;

Java – Todo Brasil;

Javascript – Todo Brasil;

Entre outros.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das oportunidades disponíveis no GrupoSITI, é necessário acessar o site de participação, clicando aqui, ler atentamente todas as informações e, cadastrar o currículo atualizado.

Gostou das informações? Acompanhe o Notícias Concursos!