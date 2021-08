GTFoods abre empregos para região sul do país

GTFoods abre empregos para colaboradores de diferentes áreas de especialização na região sul do país. São mais de 20 oportunidades com diversos benefícios disponíveis. Confira, a seguir, todas as informações e como se candidatar!

GTFoods abre empregos para profissionais de diferentes áreas de atuação

A GTFoods divulgou mais de 20 NOVAS oportunidades de emprego disponíveis para contratação de profissionais de diversas funções em municípios do Paraná. Dentre as vagas abertas, estão os seguintes cargos:

Analista de Desenvolvimento Humano e Organizacional Jr – Paraná;

Assistente Administrativo Gente e Gestão – Maringá;

Assistente Administrativo – Paranavaí;

Frentista – Paranavaí;

Eletricista III – Maringá;

Líder Central de Cadastro – Maringá;

Analista de Negócios – Maringá;

Projetista – Maringá;

Analista de Planejamento e Controle de Produção – Maringá;

Operador de Máquina Flexográfica – Nova Esperança;

Operador de Onduladeira – Nova Esperança;

Auditor Interno – Maringá;

Líder de Setor I Lavanderia – Paranavaí;

Analista de Desenvolvimento Humano Organizacional (Dho) – Paraná;

Supervisor Laboratório Microbiologia – Paranavaí;

Frentista Posto Gtpetro – Paranavaí;

Analista de Ergonomia Jr – Paraná;

Mecânico de Manutenção Industrial – Indianópolis;

Assistente de Almoxarifado I – Paraná;

Analista de Projetos – Maringá;

Analista de Recrutamento e Seleção – Maringá;

Técnico de Suporte TI – Maringá;

Técnico Agropecuário – Mirador;

Eletricista Industrial – Paraná.

Além disso, a empresa disponibiliza aos novos contratados, salário de acordo com o cargo e mais os benefícios de vale alimentação, seguro de vida, restaurante interno, programa de treinamentos, ginástica laboral, desconto em produtos, cesta de natal, cesta básica, café da manhã, auxílio farmácia, auxílio desenvolvimento, convênio odontológico e convênio médico.

Como se candidatar

A GTFoods abre empregos para trabalhadores de diferentes áreas no Paraná. Para se candidatar a uma das oportunidades, é necessário acessar o site de inscrição, clicando aqui, ler atentamente todas as informações e, cadastrar o currículo atualizado.

