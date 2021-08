Guarani 1 x 1 Botafogo – Ninguém vira o turno no G4

Campinas, SP, 18 (AFI) – Guarani e Botafogo entraram em campo nesta quarta-feira com o desejo de terminarem o primeiro turno do campeonato dentro do G4 da Série B do Brasileiro. Mas o empate por 1 a 1, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas-SP, acabou frustrando os dois times.

O resultado, que não foi bom para ninguém, mantém a diferença entre ambos em apenas um ponto. Sem ganhar há duas partidas, o Guarani tem 30 e aparece em sexto lugar, seguido de perto pelo Botafogo, que vem de dois jogos sem perder.

FOGÃO NA FRENTE

A partida começou equilibrada em Campinas, com o Guarani ligeiramente melhor, mas sem criar lances de perigo. A primeira finalização foi do Botafogo, aos 19 minutos. Diego Gonçalves cobrou falta com força e Rafael Martins espalmou para escanteio.

Aproveitando espaço na defesa do Guarani, Hugo lançou Rafael Navarro, que invadiu a área e chutou em cima de Rafael Martins. Mas o rebote sobrou para o atacante, que limpou Carlão e não desperdiçou, colocando o Botafogo em vantagem aos 23 minutos.

O time alvinegro, então, passou a apostar no contra-ataque. Já o Guarani demorou para chegar com perigo, o que só aconteceu aos 38 minutos em chute de Lucão do Break para fora. O atacante voltou a ameaçar Diego Loureiro, mas a bola mais uma vez saiu pela linha de fundo.

BUSCOU O EMPATE

O Guarani voltou ligado do intervalo e empatou logo aos dois minutos. Diogo Mateus cruzou e Andrigo cabeceou no canto de Diego Loureiro. O Botafogo sentiu o gol e não conseguia criar, tanto que o técnico Enderson Moreira fez algumas alterações.

E elas quase surtiram efeito. Após o chute de Diego Gonçalves ser travado por Ronaldo Alves, a bola sobrou para Rafael Moura finalizar em cima de Rafael Martins. Esse foi o último lance de perigo do jogo.

PRÓXIMOS JOGOS

O Guarani volta a campo no sábado, contra o Vitória, às 16h30, no Barradão, em Salvador. No domingo, o Botafogo recebe o Vila Nova, às 11 horas, no Engenhão, no Rio de Janeiro. Os jogos são válidos pela 20ª rodada.