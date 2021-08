Guarani x Botafogo – Campeões brasileiros sonham com dias melhores…

Campinas, SP, 17 (AFI) – Campeões brasileiros, Guarani e Botafogo sonham em ser protagonistas novamente na elite. Antes, porém, precisam conquistar o acesso na Série B. Em um confronto direto pelo G4, os dois times se enfrentam nesta quarta-feira, às 19 horas, no Brinco de Ouro da Princesa, pela última rodada do 1º turno.

Apenas um ponto separam os dois times, que estão colados na tabela de classificação. Com 29, o Guarani busca a reabilitação depois de perder para o Goiás, por 2 a 1, em Goiânia. Logo atrás, com 28, o Botafogo vem de vitória sobre o Brasil de Pelotas, por 1 a 0, no Rio de Janeiro.

MUITAS MUDANÇAS

Em relação ao time que atuou em Goiânia, o Guarani pode ter até seis mudanças. O zagueiro Thales, expulso, e o volante Índio, terceiro amarelo, são desfalques, assim como os lesionados Rodrigo Andrade e Régis. Por outro lado, o lateral-direito Diogo Mateus, o lateral-esquerdo Bidu e o atacante Bruno Sávio retornam de suspensão.

“É um concorrente direto, um time de qualidade, mas temos que impor nosso jogo, nossa intensidade e fazer prevalecer também o mando de campo. A gente pecou nisso em alguns jogos no primeiro turno e, se a gente pensa em acesso, tem que fazer o dever de casa”, disse o zagueiro Carlão.

POUCAS MUDANÇAS

Diferente do Guarani – até pelo resultado -, o Botafogo vai apostar na manutenção da base que vem jogando desde a chegada de Enderson Moreira. Afinal, sob seu comando foram cinco vitórias e apenas uma derrota. O volante Barreto retorna de suspensão no lugar de Luis Oyama.

A única dúvida do treinador está na defesa. Poupado contra o Brasil de Pelotas, apesar de ter entrado no final do jogo, Gilvan disputa vaga com o argentino Joel Carli, que foi o autor do gol da vitória.