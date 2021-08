Guarani x Brasil-RS – Bugrão precisa se reabilitar para encostar no G4

Campinas, SP, 05 (AFI) – Pressionado com a sequência de três jogos sem vitória, o Guarani precisa da vitória nesta sexta-feira, quando receberá o Brasil de Pelotas, às 19 horas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

A empolgação que dominava o Guarani se transformou em cautela após três jogos sem vitória. São duas derrotas consecutivas, ambas por 4 a 1 para Vasco (fora de casa) e Vila Nova (em casa), e um empate sem gols com o Sampaio Corrêa, em Campinas. Sequência que tirou o time do G4 e o colocou em oitavo lugar com 23 pontos.

Já o Brasil de Pelotas vive a empolgação de estrear o técnico Cléber Gaúcho à beira do campo – contratado para substituir Claudio Tencati, demitido. São quatro jogos sem vitória no time xavante, que despencou na classificação a aprece em penúltimo lugar com 12 pontos conquistados. Dois a mais que o lanterna Confiança, com dez.

BUGRE COM MUDANÇAS

Para voltar a vencer, o técnico Daniel Paulista mexerá na formação inicial do Guarani. Uma das mudanças pode acontecer logo no gol. Gabriel Mesquita acabou sendo bastante criticado nos últimos jogos, após ter sofrido oito gols em duas partidas (para Vasco e Vila Nova). Diante do momento vivido, é possível que o técnico Daniel Paulista opte pelo retorno de Rafael Martins à condição de titular.

As outras duas alterações acontecerão no meio-campo. O volante Rodrigo Andrade não treinou nesta quinta e acabou sendo substituído por Índio, que deverá iniciar a partida. Com essa mudança, Eduardo Person volta a ser relacionado após ficar longo período ausente por lesão grave no joelho, no dia 25 de outubro de 2020, contra o Avaí.

Na armação do time, Régis, principal destaque do time na Série B, terá que cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo e será substituído por Andrigo.

No restante do time, Daniel Paulista deve manter a base dos últimos jogos, mas não descartou novas mudanças, o que será desvendado momentos antes de a bola rolar no Brinco de Ouro.

Daniel Paulista fará mudanças no time titular do Guarani para este confronto

ESTREIA DE TREINADOR NO BRASIL-RS

Assim como o Guarani, o Brasil de Pelotas também terá mudanças no time titular para voltar a vencer. Logo em seu primeiro jogo à frente do time, Cléber Gaúcho optará por alterações no sistema defensivo, com as entradas de Arthur Henrique e os laterais Oliveira e João Siqueira.

As mudanças devem seguir no meio-campo com as entradas de Wesley e Gabriel Terra, mas o treinador não quis confirmar, deixando isso acontecer apenas momentos antes de a bola rolar.

De volta ao time, o zagueiro Arthur Henrique falou sobre a expectativa de enfrentar o Guarani em Campinas.

“Sabemos que não será um desafio fácil fora de casa. O adversário também vem de tropeço e busca a reabilitação, assim como nós. Precisamos dos pontos, queremos embalar uma sequência boa para subir na classificação”, disse.