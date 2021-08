Guarani x Operário – Fantasma vai assombrar o Brinco rumo ao G-4?

Campinas, SP, 23 (AFI) – Há três jogos sem vitórias, o Guarani tenta reencontrar o caminha das vitórias nesta terça-feira, às 19h, diante do Operário, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Diferente do Fantasma, que vive sua melhor fase no torneio.

No sábado, o Guarani perdeu para o Vitória por 1 a 0, resultado que fez com que o clube caísse para a nona posição, com 30 pontos, ficando a três do Avaí, o primeiro dentro da zona de acesso.

O Operário, por outro lado, bateu o Vasco da Gama, por 2 a 0, e chegou ao quinto jogo de invencibilidade. O Fantasma pulou para a sexta posição, com 32 pontos, muito próximo de entrar no G-4.

COMO VEM O BUGRE?

O técnico Daniel Paulista terá retornos importantes para o duelo desta terça-feira. O treinador poderá contar com os volantes Rodrigo Andrade e Bruno Silva. O primeiro está recuperado de lesão e se colocou à disposição do treinador. O segundo cumpriu suspensão automática por acúmulo de cartões.

O retorno de Bruno Silva já foi confirmado por Daniel Paulista. O volante atuará na vaga de Índio. Já Rodrigo Andrade deverá ficar como opção no banco de reservas, mas não seria espanto se iniciasse o duelo entre os titulares, na vaga de Tony.

Guarani e Operário se enfrentam nesta terça-feira

“A gente tem que procurar reverter no próximo jogo que é amanhã (terça-feira). A gente sabe que não fez um bom jogo lá em Salvador, foi um jogo muito abaixo do que a gente pode. Os desfalques, não só desse jogo, mas dos outros jogos, sempre fizeram falta, porque a gente sabe que tem um grupo muito qualificado. A gente não conseguiu jogar dois jogos seguidos com a mesma formação, então a gente sabe que é um grupo forte. Mas a oscilação do time não pode acontecer como foi nesse jogo. A gente sabe que é um campeonato muito disputado, então a gente tem que ter uma constante nesse segundo turno agora”, falou Bruno Silva.

OLHO NO FANTASMA!

Em alta na Série B, o Operário terá um desfalque importante para terça-feira. O técnico Matheus Costa não contará com o meia Thomaz, suspenso pelo terceiro amarelo. A tendência é que utilize Felipe Garcia, assim como ocorreu durante o jogo contra o Vasco da Gama.

E Thomaz não será o único desfalque do Operário. O treinador continuará sem poder utilizar o lateral Lucas Mendes, o volante Pedro Ken, o meia Rafael Longuine e o atacante Jean Carlo, todos vetados pelo Departamento Médico. Sem contar o zagueiro Rafael Bonfim, e os meias Tomas Bastos e Leandrinho, que só voltarão em 2022.

“Conseguimos um grande resultado contra o Vasco da Gama, mas estamos longe dos nossos objetivos. É seguir com o pés no chão e trabalhando. Vamos ter uma partida muito difícil pela frente e temos que fazer o possível para pontuar”, falou o treinador.