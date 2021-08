Guarany-CE 2 x 1 Tocantinópolis-TO – Cacique vence e está classificado com antecedência.

Sobral, CE, 14 (AFI) – O Guarany conquistou a sua segunda vitória consecutiva e consequentemente a sua passagem com antecedência para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Na abertura da rodada do Grupo A2, jogando neste sábado, em Sobral-CE, no Junco, pela 11ª rodada, o Cacique, debaixo de uma forte temperatura fez a lição de casa e bateu o Tocantinópolis por 2 a 1. O time comandado pelo técnico Vladimir de Jesus continua com 100% de aproveitamento dentro de casa.

Para o Cacique do Vale, os gols foram assinalados através de Danilo Passira e João Gabriel, enquanto Válber, anotou para o TEC. Com o triunfo, o representante de Sobral, interior do Ceará é líder mais do que nuca chegando aos 22 pontos. Com o revés, o time de Tocantins continua na lanterna com o mesmo sete pontos e fora de qualquer possibilidade de classificação.

EM BRANCO

O jogo no primeiro tempo foi bastante movimentado e o time da casa chegou com perigo a meta do TEC aos 18 minutos. Hugo, dentro da pequena área sozinho cabeceou pra fora. O cruzamento partiu da esquerda com Raí. Na sequência, o mesmo Hugo, na entrada da área arriscou para uma excelente defesa do arqueiro Gabriel. Melhor na partida, aos 21, o Cacique por pouco não inaugurou o placar com Brayan. Em escanteio escanteio pela direita com Mascena, Brayan, subiu junto com a zaga e de cabeça mandou a bola pra fora num verdadeiro perigo.

Já nos acréscimos, Hugo fez boa jogada pelo setor esquerdo e cruzou na medida. O atacante Geraldo chegou atrasado na jogada e a bola passou por toda extensão do setor defensivo dos visitantes dando chance para a zaga afastar a bola. Final, 0 a 0, mas o Guarany merecia uma sorte melhor. Enquanto, o número um do TEC trabalhou, o mesmo não aconteceu com o arqueiro do Théo do Cacique do Vale, onde o Guarany foi senhor das ações.

CLASSIFICADO COM ANTECEDÊNCIA

Na volta pro segundo tempo, o jogo foi melhor e a rede balançou três vezes. Aos 16 minutos, Passira dentro da pequena área tocou com precisão para uma grande defesa de Gabriel que tocou na bola e no rebote no travessão. Aos vinte e cinco minutos, o mesmo Passira que havia entrado no lugar de Hugo, desta vez deixou a sua marca. Dentro da grande área bateu cruzado rasteiro e sem chance para o goleiro do TEC. A jogada começou com o lançamento a lá Gerson, do volante Iago Emanoel, 1 a 0, Cacique do Vale.

Nos minutos finais e nos acréscimos, os visitantes chegou ao tento de empate através de Válber, este recebeu passe açucarado e tocou com categoria na saida do arqueiro Théo, 1 a 1. Quando tudo indicava o empate, aos cinquenta e dois minutos, num belo passe do zagueiro Danilo Cirqueira, João Gabriel apareceu e tocou fazendo 2 a 1, dando os números finais e consequentemente a classificação com três rodadas de antecedência para a outra fase seguinte da competição.

PRÓXIMOS JOGOS

No próximo final de semana, dia 21, ás 15h30, o Guarany de Sobral, vai até Palmas-TO, encarar o Palmas Ltda, no estádio Nílton Santos, em Palmas. No mesmo dia, mas ás 16h, o Tocantinópolis-TO, recebe no estádio João Ribeiro, o 04 de Julho-PI.