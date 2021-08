Guarany-CE 4 x 2 Moto Club-MA – Hugo marca três vezes, dois nos acréscimos e garante a vitória do Cacique

Sobral, CE, 28 (AFI) – Em confronto válido pela 13° rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, Guarany e Moto Club jogaram às 15h, no Estádio do Junco. A movimentada partida terminou com a vitória da equipe cearense pelo placar de 4 a 2.

Com a vitória, o Guarany continua mais líder do que nunca. Com 28 pontos, o time tem sete de frente em relação ao segundo colocado. Já o Moto, segue na quarta posição com os mesmos 18 pontos do início da rodada.

O JOGO

O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio entre as duas equipes. Um pouco melhor, o Gurany abriu o placar aos 14 minuto. Geraldo recebeu bola de André e mandou para o fundo do gol. Porém, aos 38, Márcio Digo fez linda jogada individual e empatou a partida. passou com dribles curtos por toda defesa do Guara, fez um golaço e empatou o jogo.

SEGUNDO TEMPO

na volta do intervalo, a equipe da casa começou impondo seu jogo. E não demorou muito para que passasse na frente. Hugo, com apenas um minuto, aproveitou cruzamento de Mateus e recolocou o Guara na frente. O Moto não desistiu e chegou a empatar novamente em cobrança de pênalti de Wallace Lima.

E quando o jogo se desenhava para o empate, a estrela de Hugo brilhou nos acréscimos. O atacante marcou mais dois. Aos 45 e aos 51. Chegando a marca de três gols na partida.

PRÓXIMA PARTIDA

Na próxima rodada, o Cacique enfrenta o Paragominas, no sábado, às 15h. Já o Moto, recebe o Tocantinópolis, no mesmo dia e horário.