Guardas patrimoniais de Penedo são capacitados sobre primeiros socorros

DECOM PMP

Os guardas patrimoniais da Prefeitura de Penedo participam de treinamento sobre primeiros socorros, capacitação que visa auxiliar pessoas envolvidas em situações que exijam um atendimento imediato, antes da ação do SAMU ou do Corpo de Bombeiros.

A instrução está ocorrendo no auditório do SINDSPEM, tendo início nesta quinta-feira (19) e sendo concluída na tarde de hoje (20).

De acordo com o diretor da Guarda Patrimonial de Penedo, Sargento Sabino, com esse treinamento, os agentes ficarão mais instruídos sobre primeiros socorros, nos casos em que tenham necessidade de utilizar as técnicas para salvar uma vida em perigo.

A palestra sobre os primeiros socorros que antecedeu ao treinamento foi realizada pelo Sargento José Sandro, do 6º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM).

De acordo com o Sgt Sandro, tempo é vida, sendo necessário ação rápida na maioria dos casos.

“Muitos morrem por conta do socorro não chegar a tempo, mesmo levando em média 10 minutos. É preciso muitas vezes que ocorra os primeiros socorros, antes da equipe chegar ao local do fato”, destacou o instrutor do Corpo de Bombeiros.

Entre os casos abordados no treinamento estão engasgo e desengasgo, parada cardíaca, acidentes, queimadura, crise convulsiva, dentre outros.

Foi destacada a importância de manter o paciente respirando em casos de afogamento até que a equipe médica chegue ao local, evitando assim que o paciente morra, utilizando as técnicas ensinadas para isso.

Em casos de ferimento ou traumas, é necessário fazer procedimentos como estancar o ferimento e não mexer na coluna, em se tratando de acidente de trânsito.

Por: Thiago Sobral- jornalista Decom PMP