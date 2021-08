Guto Ferreira estuda muitas mudanças no Ceará para enfrentar o Flamengo

Fortaleza, CE, 19 (AFI) – O técnico Guto Ferreira parece não ter gostado da atuação do Ceará na derrota para o Corinthians, por 3 a 1, e estuda fazer mudanças no jogo de domingo, contra o Flamengo, no Castelão.

Uma é certa. Depois de cumprir suspensão automática na partida válida pela 16ª rodada do Brasileirão, o meia Vina deve aparecer no lugar de Jorginho.

Autor do gol de honra contra o Corinthians e artilheiro do Vozão no campeonato, Rick deve receber uma oportunidade entre os titulares. Mendoza é quem tem a vaga ameaçada.

As mudanças, porém, podem não parar por aí. Guto Ferreira também estuda colocar o volante Pedro Naressi e o atacante Airton nos lugares de Marlon e Cléber, respectivamente.

A provável escalação do Vozão é: Richard; Buiú, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Pedro Naressi, Vina, Lima, Rick; Airton.

Em busca da reabilitação, o Ceará aparece na oitava colocação do Brasileirão, com 23 pontos.