Hebert Conceição derruba ucraniano e conquista ouro no boxe

O baiano Hebert Conceição venceu a luta contra o ucraniano Oleksandr Khyzniak, na madrugada deste sábado (de Brasília) e levou o ouro no boxe, no peso-médio (até 75kg). Para chegar ao lugar mais alto do pódio, o pugilista precisou encarar uma luta dura: ao longo do primeiro round, ele ficou na defensiva, enquanto o rival partia em um estilo mais agressivo e direto.