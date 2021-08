Heineken abre matrículas para trainee com salário de R$ 7.800

A previsão para o início do trainee é em fevereiro de 2022. Entre os benefícios, estão PLR, vale-refeição ou restaurante (dependendo do local), vale-transporte ou estacionamento, plano de saúde, seguro de vida e descontos em produtos da marca.

O inglês é necessário para contato com a liderança estrangeira da companhia, mas a Heineken oferece um programa interno de idioma para quem precisar desenvolver a fluência. Serão seis etapas de seleção, todas online e incluindo entrevista gravada em vídeo, testes, dinâmica de grupo, resolução de cases e entrevistas com vice-presidentes.

Para participar, é necessário ter dois anos de formação em cursos de bacharelado, tecnólogo ou licenciatura. A empresa também procura por pessoas com nível de inglês intermediário, experiência profissional e disponibilidade para mudar de cidade.

O objetivo do programa Leadership Experiences é desenvolver profissionais para que se tornem futuros lideres da empresa. A duração é de 1 ano. Os selecionados passarão por mentoria com gestores de diferentes áreas, passarão por desenvolvimento de liderança, rotação de cargos e vão conduzir projetos estratégicos.

O Grupo Heineken abriu nesta sexta-feira (20) as inscrições para seu programa de trainee 2022. As vagas são para recém-formados de qualquer curso e oferecem salário de R$ 7.800 reais.

As inscrições vão até o dia 16 de setembro pelo site de empresa.

As oportunidades são para as cidades de Igrejinha (RS), Itu (SP), Manaus (AM), Pacatuba (CE), Recife (PE), São Paulo (SP), e Salvador (BA).