Hemóvel atende doadores no bairro Brotas até 28 de agosto; veja como participar

Os doadores que se vacinaram contra a Covid-19 devem aguardar de 48 horas a 7 dias para doarem sangue. Quem se vacinou com a Coronavac pode doar sangue 48 horas após cada dose do imunizante e, no caso da AstraZeneca, Pfizer e Janssen, a doação pode ser feita após sete dias.

Além de realizar os atendimentos por ordem de chegada, a Hemoba adotou o serviço de agendamento com hora marcada para a coleta de sangue. Os interessados em doar devem solicitar agendamento no site da Hemoba ou por e-mail horamarcada@hemoba.gov.br. A doação também pode ser agendada por telefone (71) 3116-5643 para unidades de Salvador, já para agendamento nas 21 unidades do interior deve-se consultar lista telefônica no site.

Em Salvador, os voluntários também poderão ser atendidos na sede da Hemoba, na Av. Vasco da Gama, de segunda-feira a sexta-feira das 7h às 18h, e aos sábados das 7h às 12h30; nas unidades dos shoppings Salvador e Salvador Norte, de segunda-feira a sábado, das 10h às 19h; no Hospital do Subúrbio, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h e das 13h às 16h30; e no Hospital Irmã Dulce, de segunda a sexta-feira, das 7h10 às 11h30 e das 13h às 16h.