Henri Castelli foi responsável por promover um verdadeiro “incêndio” no instagram durante a tarde desta terça-feira (10). É que o ator compartilhou uma foto em que aparece sem camisa, aproveitando um banho de piscina. “Agradecer é uma forma de falar com o coração. Seja sempre grato pela vida que Deus te ofereceu com tanto amor”, legendou.