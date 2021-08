Herói do Criciúma, Silvinho fala em sequência de finais para buscar a vaga na Série C

Criciúma, SC, 10 (AFI) – O Criciúma voltou a vencer na Série C do Campeonato Brasileiro – 2 a 1 sobre o São José – e retomou sua posição no G4 – zona de classificação – do Grupo B. Autor dos dois gols no Heriberto Hülse, o atacante Silvinho definiu muito bem como serão para o clube catarinense as últimas rodadas da primeira fase.

“Todo mundo está de parabéns. Estou muito feliz e agora é focar, pois todos os jogos são finais. Toda camisa do Criciúma me dá sorte, aqui é meu manto”, disse Silvinho.

O resultado manteve o Criciúma com aproveitamento de 100% em casa. São seis vitórias em seis jogos. O clube do interior ocupa a quarta colocação com 20 pontos, a três da liderança.

“Meu time foi muito guerreiro e a atitude voltou. O espírito é aquele contra o Figueirense e o Fluminense em casa. O objetivo era ganhar e somar os três pontos. Fizemos um bom jogo e todos que entraram, entraram bem”, analisou o técnico Paulo Baier.

Na sexta-feira (13), às 20 horas, o Criciúma fará um duelo pela liderança contra o Ypiranga no estádio Olímpico, em Erechim, pela 12ª rodada.