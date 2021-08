Herói do Cuiabá não sofre lesão e está confirmado para jogo contra o Grêmio

Cuiabá, MT, 17 (AFI) – O técnico Jorginho não tem problemas para escalar o Cuiabá no confronto direto contra o Grêmio, marcado para essa quarta-feira, na Arena Pantanal, em jogo atrasado da quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

A principal preocupação era em relação ao atacante Clayson. Autor do gol da vitória sobre o Athletico-PR, o jogador precisou ser substituído depois de sofrer uma pancada no tornozelo direito.

No entanto, nenhuma lesão foi diagnosticada e Clayson está confirmado para o jogo desta quarta-feira. Além dele, Jorginho também vai poder contar com o retorno do atacante Felipe Marques, que cumpriu suspensão.

A provável escalação do Dourado é: Walter; João Lucas, Marllon, Paulão e Uendel; Auremir, Pepê, Rafael Gava, Clayson e Danilo Gomes; Jenison.

A vitória sobre o Athletico-PR fez o Cuiabá deixar a zona de rebaixamento e está na 16ª colocação, com 17 pontos, dois a mais que o Sport, que abre a degola.

Já o Grêmio, adversário do Dourado nesta quinta-feira, é o é o penúltimo colocado do Brasileirão, com dez pontos e dois jogos a menos que os demais.